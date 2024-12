Lula teve febre, caso compatível com doença viral, diz médica da Presidência

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo estava com um estado "meio gripal" e "um pouco até sonolento" no começo da semana. Após esse diagnóstico, Lula foi submetido a exames que detectaram uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro. Os exames do petista, porém, já se normalizaram.

A médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, disse que Lula teve febre no começo da semana em um quadro que se assemelhava ao gripal. "Os exames são compatíveis com um quadro viral, que ainda não conseguimos identificar o vírus responsável, porque nem todos os vírus a gente consegue identificar de forma pronta, mas os exames já se normalizaram", comentou Germoglio.

A médica afirmou que, no momento, não há mais sinal sugestivo de doença viral. "Pode ter sido uma concomitância de fatores que podem ter precipitado esse quadro inflamatório que chegou na hemorragia", disse.