Muro desaba e abre cratera em obra da linha 6-Laranja do metrô de SP

O muro de uma obra da Linha 6- Laranja do Metrô de São Paulo desabou na tarde desta quinta-feira, 12. Uma cratera foi aberta no local. O acidente ocorreu no canteiro da futura estação Bela Vista, na Rua Rui Barbosa, no centro da capital paulista.

Segundo os bombeiros, não há registro de feridos. Em nota, a LinhaUni, concessionária responsável pela obra, disse que por medidas de segurança a área ao redor foi isolada. O acidente ocorreu durante a passagem da tuneladora. É o terceiro acidente em obras da linha (Leia mais abaixo).

"A Concessionária Linha Uni informa que, durante a passagem da tuneladora sul no poço VSE Almirante Marques, próximo à futura estação Bela Vista, houve um solapamento parcial do solo dentro do canteiro de obras. Por medida de segurança, a área ao redor do poço já havia sido isolada. Não há feridos e o ocorrido não oferece riscos à população."

Ainda de acordo com o texto, a equipe técnica da empresa está no local. "A Linha Uni reforça que mantém comunicação contínua com a comunidade e está atuando para minimizar qualquer impacto a moradores e comerciantes da região."

A futura Linha 6-Laranja do Metrô, em construção na cidade de São Paulo, tem 15 estações previstas, entre a Brasilândia (zona norte) e São Joaquim (região central). A concessionária responsável quer ampliar esse trajeto com mais seis paradas, duas do lado noroeste e outras quatro no sentido sudeste do ramal.

A extensão do trecho poderá alcançar bairros da parte sul e leste da capital, como Ipiranga e Mooca, e ainda mais ao norte da cidade, como a região do Morro Grande.

Histórico de acidentes em obras da Linha 6

Em maio deste ano, uma cratera se abriu na quadra esportiva de um prédio na avenida Ministro Petrônio Portela, na Freguesia do Ó, na zona norte. Na ocasião, a avenida precisou ser interditada próximo da rua João Pereira, e três linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados. O problema ocorreu por conta de escavações da futura estação de metrô Itaberaba-Hospital Vila Penteado, da linha 6-Laranja.

Em fevereiro de 2022 um desmoronamento em uma obra da Linha-6 Laranja do Metrô fez ceder parte do asfalto da Marginal do Tietê e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste. Segundo informado pelo governo à época, o acidente foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto.