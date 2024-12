Padilha: há mecanismo da Casa Civil que permite assinatura virtual de Lula na sanção de medidas

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 12, que a equipe médica do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está muito confiante sobre a evolução do chefe do Executivo. Ele também informou que há um mecanismo da Casa Civil que permite assinatura virtual de Lula na sanção de medidas.

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente, já afirmou que a alta deverá ocorrer no começo da próxima semana, após Lula ter sido submetido ao novo procedimento nesta quinta-feira.

Em conversa com jornalistas, Alexandre Padilha também comentou que há "já está sancionada" a vinculação do crescimento de emendas parlamentares ao arcabouço fiscal, medida defendida pelo governo.