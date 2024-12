Rui Costa: Recebi ligação de Lula, que pediu atualização sobre a pauta no Congresso

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira, 12, que conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o chefe do governo está animado. O petista está internado em São Paulo depois de passar por procedimentos cirúrgicos na cabeça.

"Recebi há pouco uma ligação dele, sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do Governo no Congresso", escreveu Rui Costa em seu perfil no X, antigo Twitter. O último compromisso político do presidente antes de ser internado foi uma reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tentar destravar a pauta do governo no Legislativo.

"Depois de fazer o relato de todos os encaminhamentos, aproveitei para reforçar que estamos desejando uma ótima recuperação. Com fé em Deus, logo teremos nosso presidente em Brasília e ele também não vê a hora de voltar à rotina de trabalho", declarou Rui Costa.