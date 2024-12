‘Chuva intensa’ deve atingir ao menos 14 estados nesta sexta, diz Inmet

Cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo deve registrar chuvas mais intensas no sábado (14), de acordo com previsão da Meteoblue. Nesta sexta-feira, a expectativa é de garoa à noite. Precipitações menores também estão previstas para domingo, 15, e segunda-feira, 16.

No sábado, de acordo com a Meteoblue, a máxima será de 23ºC. No domingo, e na segunda-feira, os termômetros devem atingir 26ºC e 27ºC, respectivamente.

Recomendações