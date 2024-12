Volume da exportação agroindustrial da Argentina sobe 51% de janeiro a outubro

São Paulo, 13 - As exportações agroindustriais da Argentina atingiram 86,48 milhões de toneladas de janeiro a outubro deste ano, o que representa avanço de 51% em relação a igual período de 2023, segundo informações da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia do país. Em nota, a secretaria disse que o volume rendeu US$ 39,813 bilhões no período, 23% a mais que no ano passado. Dez complexos representaram 86,4% do valor exportado, sendo eles soja, milho, bovinos, trigo, pesca e aquicultura, girassol, cevada, laticínios, amendoim e vitivinicultura. "Embora os preços internacionais de diversos produtos primários tenham caído ao longo do ano, as melhorias nas condições climáticas e as medidas promovidas pelo governo nacional ligadas à simplificação, desburocratização e facilitação do comércio, bem como as 70 aberturas de mercado realizadas, são algumas das as variáveis que explicam esses resultados", disse órgão.De acordo com o comunicado, tiveram variações significativas de valor em relação ao ano anterior os complexos açúcar (512%), de algodão (221%), de bebidas alcoólicas (139%) e de trigo (135%). Os principais compradores foram China, União Europeia, Brasil, Vietnã, Índia, Chile, Estados Unidos, Peru, Indonésia e Malásia.