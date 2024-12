Como é o local onde catamarã naufragou em Maragogi matando empresário de SP

Um catamarã com 50 ocupantes naufragou nesta sexta-feira (13), no mar de Maragogi, no litoral norte de Alagoas. O empresário do setor de transportes Silvio Bispo Romão, 76, morreu no acidente.

O naufrágio ocorreu na região da Praia de Barra Grande, a cerca de 3 km da costa. Quando o catamarã Ocean II, que levava 47 passageiros e três tripulantes, começou a adernar, muitos pularam na água. O barco virou e todos acabaram arremessados para o mar.

O local é famoso por piscinas naturais, com águas transparentes e tranquilas e muitos peixes, que se formam quando a maré está baixa. As características e belas paisagens marinhas com tons que vão do azul cristalino ao verde água fazem a região ser chamada de "Caribe brasileiro".