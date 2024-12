O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória (MP) 1.279 com R$ 120 milhões em crédito extraordinário para ações de proteção defesa civil a cargo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), os valores irão beneficiar 560 mil pessoas.