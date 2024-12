Oeste baiano ultrapassa MG e se torna maior polo de irrigação do Brasil

São Paulo, 17 - O extremo oeste da Bahia conquistou o posto de maior polo de irrigação por pivôs centrais no Brasil, superando o noroeste de Minas Gerais, que liderava o ranking até recentemente. A constatação faz parte de levantamento realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com dados até outubro de 2024, que mostrou uma expansão de quase 300 mil hectares irrigados no País em relação à última análise, feita em 2022, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o levantamento atual, 2,2 milhões de hectares são irrigados por pivôs centrais no Brasil. Em 2022, a área correspondia a 1,92 milhão de hectares."Os dados de hoje revelam um crescimento em áreas irrigadas acima de 14% em apenas dois anos, comprovando a dinâmica do setor,", disse em comunicado o pesquisador Daniel Guimarães, da área de Agrometeorologia da Embrapa Milho e Sorgo (MG), um dos autores do estudo, que teve a participação da pesquisadora da área de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, Elena Charlotte Landau.Os resultados obtidos com o levantamento mostraram uma área de 2.200.960 hectares irrigada por 33.846 pivôs centrais, com um acréscimo de 140.842 hectares e 3.807 novos equipamentos de irrigação. Os municípios com as maiores áreas irrigadas por pivôs centrais no País são: São Desidério, na Bahia, com 91.687 hectares; Paracatu, em Minas, com 88.889 hectares; Unaí, também em Minas Gerais, com 81.246 hectares; Cristalina, em Goiás, com 69.579 hectares; e Barreiras, na Bahia, com 60.919 hectares.Conforme Guimarães, esse crescimento está relacionado às condições topográficas, às facilidades de instalação dos empreendimentos, ao uso das águas do Aquífero Urucuia e ao armazenamento da água de irrigação em tanques de geomembrana. "As tendências de crescimento das principais áreas irrigadas mostram que, em breve, o município de Barreiras (BA), também deverá superar Cristalina, (GO)", adiantou o pesquisador. Segundo ele, Minas Gerais continua sendo o Estado com maior área irrigada por pivôs centrais no País (637 mil hectares), enquanto a Bahia superou Goiás, ocupando atualmente o segundo lugar, com uma área irrigada de 404 mil hectares.Entre os biomas brasileiros, mais de 70% dos equipamentos de irrigação estão localizados no Cerrado, e apenas o Pantanal não registrou o uso de irrigação por pivôs centrais no atual levantamento. Mais de 70% dos equipamentos de irrigação do País usam águas oriundas das bacias hidrográficas do Rio Paraná (37,7%) e do Rio São Francisco (33,1%). Dependente de chuvasApesar de o Brasil ser um dos grandes produtores globais de alimentos, bioenergia e fibras, a maior parte de sua produção agrícola é baseada em sistemas de sequeiro, ou seja, dependente das chuvas. "A área brasileira irrigada, de acordo com as atuais estatísticas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), corresponde a apenas 2,6% da área irrigada global, apesar de termos cerca de 12% da água superficial e as maiores reservas de água subterrânea (aquíferos) do planeta", analisou Guimarães."A área total irrigada do Brasil, de cerca de 9,2 milhões de hectares - incluídos todos os sistemas de irrigação como o uso de gotejamento, inundação e aspersão convencional, por exemplo - é menor que as áreas irrigadas do Irã e Paquistão, três vezes menores que a dos Estados Unidos e oito vezes menor que as áreas irrigadas da China e Índia", comparou o pesquisador.As principais vantagens do uso da irrigação, segundo ele, estão relacionadas ao aumento da produtividade por área (entre duas e três vezes em relação aos cultivos não irrigados), qualidade e estabilidade da produção, produção na entressafra, além da redução na pressão para expandir a fronteira agrícola.A desvantagem, conforme o cientista, está no grande consumo de água dos mananciais. A maioria dos aquíferos está em processo de depleção (a recarga é menor que o volume retirado), como o Aquífero Ogalalla, nos Estados Unidos, principal fonte de água do Estado de Nebraska, que tem a maior área irrigada daquele país."O rebaixamento do nível de água dos aquíferos traz grandes desafios para a produção de alimentos no futuro associados à menor oferta de água em longo prazo, maiores custos de bombeamento, redução nas vazões das águas superficiais e tendência de salinização das águas subterrâneas", alertam Guimarães e Landau.Ainda segundo eles, os eventos climáticos extremos, como estiagens prolongadas, ondas de calor e excesso de chuvas, têm causado impacto negativo na produção agrícola de sequeiro no Brasil, além de provocar abalos no mercado interno e na pauta das exportações. "Essas volatilidades inerentes à produção de sequeiro têm refletido na tendência de crescimento da agricultura irrigada no Brasil", completou o pesquisador.