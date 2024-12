Sindustrigo/SP: governo encaminha à Alesp pedido de prorrogação de benefícios

São Paulo, 19 - O Sindicato da Indústria do Trigo de São Paulo (Sindustrigo) informou que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo (Alesp) pedido de autorização para prorrogar, até 31 de dezembro de 2026, benefícios fiscais aprovados em 2020 para os moinhos de trigo. "A medida contempla demandas do setor, uma vez que a revogação desta lei geraria um aumento na carga tributária destes produtos, que constam da cesta básica, em até 21%, afetando o consumo de pão francês e derivados e pressionando a inflação de alimentos", disse a entidade em nota.Os benefícios fiscais que constam dos artigos 3º e 39 do Anexo II e artigo 22 do Anexo III, todos do Regulamento do ICMS, conforme o Sindustrigo, vinham sendo discutidos desde agosto entre o governo de São Paulo, equipes técnicas e representantes de moinhos do Estado.