Ex-vereador Gabriel Monteiro é condenado por invadir hospital durante a pandemia de covid-19

No mesmo mês, um segundo mandado de prisão foi expedido contra ele, por acusações de violação sexual mediante fraude e assédio sexual praticados contra assessores parlamentares, quando Monteiro era vereador no Rio. Novamente, ele negou as acusações.

Em outubro daquele ano, o ex-parlamentar perdeu o mandato em sessão plenária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por 48 votos a favor e dois contra - um deles foi do próprio vereador. A motivação foi uma série de acusações, como a de filmar e divulgar cenas de sexo com uma adolescente, assédio moral e sexual contra ex-assessores e manipulação de vídeos. Com a decisão, o ex-vereador perdeu os direitos políticos por oito anos.

Em novembro de 2021, em plena pandemia de coronavírus, o vereador e sua equipe tiveram a mesma conduta de "fiscalizar", sem autorização, a atuação de médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará, localizada na capital fluminense. Na ocasião, Monteiro "deu voz de prisão" e acusou publicamente o médico de não estar trabalhando no horário de seu plantão. Em janeiro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou decisão liminar ao habeas corpus solicitado pela defesa do ex-vereador para trancar o processo em questão.