Porto de Santos movimenta 167 milhões de t de janeiro a novembro

São Paulo, 20 - O complexo portuário de Santos (SP) registrou, entre janeiro e novembro de 2024, a movimentação de cerca de 167,1 milhões de toneladas, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2023. O desempenho robusto mantém a expectativa do recorde anual para o porto, consolidando sua posição como principal hub logístico do Brasil, informa em comunicado a Autoridade Portuária de Santos (APS), empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos. ,Conforme a APS, os embarques totalizaram 122,9 milhões de toneladas, um aumento de 3,8%, enquanto as descargas atingiram 44,1 milhões de toneladas, com alta expressiva de 12,5%.No segmento de contêineres, a movimentação também alcançou níveis inéditos, disse a APS. No mês de novembro, foram registrados 464,7 mil TEU (unidade equivalente a contêineres de 20 pés), 13,5% a mais que o mesmo mês de 2023, representando o melhor desempenho já registrado em um mês de novembro. No acumulado do ano, o volume chegou a 5,01 milhões de TEU, um crescimento de 15,2%, consolidando outro recorde histórico.Os produtos do agronegócio tiveram papel central no desempenho do porto. As maiores participações por volume de carga ficaram com: soja em grãos, com 27,8 milhões de toneladas movimentadas; açúcar (25,5 milhões de t); milho (14,1 milhões de t). Produtos que registraram altas expressivas: açúcar (aumento de 27,6%, com 25,5 milhões de t); café em grãos (+50,3%, com 2,3 milhões de t); carnes (+35,4%, com 2,4 milhões de t); celulose (+10,6%, com 7,39 milhões de t).No segmento de granéis sólidos, apesar de uma leve redução de 0,7% no volume total (85,6 milhões de toneladas), as exportações de açúcar (+26,6%) e farelo de soja (+5,4%) mantiveram forte desempenho. Já os granéis líquidos registraram 18 milhões de toneladas, crescimento de 1,9%, com destaque para a alta de gasolina (+49,3%) e óleo diesel (+4,6%). A carga geral solta somou 8,7 milhões de toneladas, crescendo 9,4%, com a celulose representando 7,5% do total.Entre janeiro e novembro de 2024, o Porto de Santos recebeu 5.110 embarcações, um aumento de 3,3% em relação a 2023.A movimentação de cargas no mês de novembro totalizou 14,2 milhões de toneladas, redução de 10% frente ao mesmo período do ano passado, por conta, principalmente, da redução nos embarques de milho e soja em grãos. A participação do Porto de Santos na corrente comercial brasileira cresceu, passando de 28,5% para 29,0% no período. Em termos financeiros, o volume movimentado chegou a US$ 161,6 milhões.A China continua como principal parceira comercial, representando 27,3% das transações nacionais realizadas no ano através de Santos até novembro de 2024. O Estado de São Paulo manteve sua liderança nas exportações e importações realizadas pelo Porto, com 53,6% do total.