Aeroportos de Congonhas e Guarulhos têm operação normalizada neste sábado depois de temporais

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, opera normalmente e sem restrições na manhã deste sábado, 21. Devido ao temporal com fortes chuvas e ventos, na tarde da sexta-feira, três voos tiveram que ser transferidos do aeroporto.

De acordo com a Aena, concessionária que administra o terminal, na manhã deste sábado quatro voos com origem no Aeroporto de Santos Dumont com destino a Congonhas foram cancelados; três eram da Latam e um da Gol.

Duas partidas de Congonhas, uma da Latam e outra da Gol, também foram canceladas. A empresa não informou a razão dos cancelamentos.