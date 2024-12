Grande São Paulo tem ainda 320 mil sem luz por causa da chuva; veja o tempo neste sábado

Conforme a Prefeitura, as áreas de instabilidade se formaram por causa da aproximação de uma frente fria que, depois de causar fortes chuvas no início da tarde na cidade, continuaram "influenciando as condições do tempo na capital paulista".

No domingo, 22, a frente fria deve se afastar do litoral paulista, mas o vento e a umidade continuam na capital.

Transbordamento de córregos e queda de árvores

Na tarde da sexta, a Defesa Civil chegou a decretar estado de alerta para transbordamento nas subprefeituras da Penha e de Itaquera pelo extravasamento dos córregos Franquinho, no encontro das avenidas Dom Hélder Câmara com a São Miguel; e Rio verde, na altura do número 241 da rua Cunha Porã.

O temporal provocou quedas de várias árvores em Várzea Paulista, na tarde desta sexta-feira. Um dos casos foi na Avenida das Lélias, no Jardim Bahia, onde uma árvore caiu sobre fiação energizada. A Defesa Civil interditou a via e acionou equipes da companhia CPFL para a realização de serviço de manutenção no local.

Na capital, foram registradas 111 ocorrências para quedas de árvores, segundo o Corpo de Bombeiros, sem vítimas até o momento.