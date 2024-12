Cana/Unica: moagem de cana na 1ª quinzena de dezembro é de 8,83 milhões de t

São Paulo, 12/12 - As unidades produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil processaram 8,83 milhões de toneladas na primeira quinzena de dezembro de 2024, referente à safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que corresponde a uma retração de 54,3% em relação a igual período da safra 2023/24 (19,32 milhões de t). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou hoje a atualização quinzenal da safra 2024/25.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de dezembro atingiu 115,92 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, contra 118,59 kg por tonelada na safra 2023/2024 - variação negativa de 2,25%. No acumulado da safra, o indicador marca 141,33 kg de ATR por tonelada (+1,23%) ao do último ciclo na mesma posição, disse a Unica, no relatório. Já a produção de açúcar nos primeiros 15 dias de dezembro totalizou 347,82 mil toneladas, recuo de 63,07% na comparação com a quantidade registrada em igual período na safra 2023/2024 (941,73 mil toneladas). No acumulado desde o início da safra até 16 de dezembro, a fabricação do adoçante totalizou 39,71 milhões de toneladas, contra 41,82 milhões de toneladas do ciclo anterior (-5,05%), cita a entidade.Quanto à produção de etanol no período em questão, as unidades do Centro-Sul produziram 764,53 milhões de litros, sendo 498,56 milhões de litros de etanol hidratado (-28,18%) e 265,97 milhões de litros de etanol anidro (-24,30%). No acumulado do atual ciclo agrícola, a fabricação do biocombustível totalizou 31,93 bilhões de litros (+3,26%), sendo 20,34 bilhões de etanol hidratado (+10,29%) e 11,59 bilhões de anidro (-7,13%).A Unica destaca também que, do total de etanol obtido na primeira quinzena de dezembro, 50% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 379,16 milhões de litros neste ano, contra 281,09 milhões de litros em igual período do ciclo 2023/2024 - aumento de 34,89%. No acumulado desde o início da safra, a produção de etanol de milho atingiu 5,63 bilhões de litros - avanço de 30,01% na comparação com igual período do ano passado.A Unica informou que na primeira quinzena de dezembro estavam em operação 129 usinas na Região Centro-Sul do País, sendo 111 unidades com processamento de cana, 10 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 8 usinas flex. Este total é 30% menor do que o número de usinas em operação em igual período da safra 2023/24, quando havia 185 unidades produtoras trabalhando na moagem. Além disso, até o fim da primeira quinzena de dezembro, 69 unidades produtoras encerraram a moagem. No acumulado desde o início do ciclo 2024/2025, a Unica citou que 206 unidades finalizaram as operações. No mesmo período da safra anterior, 82 usinas haviam encerrado os trabalhos. Para a segunda quinzena de dezembro, outras 39 unidades produtorasreportaram a intenção de encerrar a safra.