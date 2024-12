Crianças são resgatadas de afogamento em Ubatuba (SP)

Na sexta-feira, 27, o Comando de Aviação da Polícia Militar resgatou quatro crianças, com idades entre 10 e 14 anos, que estavam se afogando na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A operação contou com o apoio do helicóptero Águia 7, durante um patrulhamento preventivo.

As imagens registradas mostram as crianças tentando sair da água, mas sem sucesso devido às ondas e à correnteza. Em seguida, dois guarda-vidas saltam ao mar com boias de salvamento e conseguem alcançá-las, conduzindo-as até a faixa de areia.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o patrulhamento preventivo, que conta com equipes de guarda-vidas, helicópteros e outros recursos para monitorar áreas de risco e agir rapidamente em situações de perigo, é intensificado durante o verão devido ao aumento do número de banhistas."Todas as vítimas foram resgatadas com segurança e conduzidas até a faixa de areia, onde receberam os devidos cuidados", informou a PM.