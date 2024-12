Cidade de SP tem previsão de chuva forte e granizo; veja onde

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de chuva forte para as zonas oeste e norte da capital na tarde desta segunda-feira, 30. A tempestade vem acompanhada de vento, raios e condição para granizo. Em Barueri, na Grande São Paulo, o telhado do supermercado Barbosa e duas pessoas passaram mal por causa do acidente. Segundo a Defesa Civil, as vítimas, leves, foram atendidas.

A chuva forte também se espalhou pela zona leste da cidade, atingindo Caieiras, na região metropolitana, assim como os municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Guarulhos.

Até o momento, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou rajadas de vento 35,9 Km/h às 14h30 na Subprefeitura da Lapa, zona oeste, e 30,5 Km/h às 14h40 na Subprefeitura de Santana, zona norte.