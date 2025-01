Acidente mata turista brasileiro em Buenos Aires

Um turista brasileiro morreu após ser atropelado em Buenos Aires na manhã desta quarta-feira, 1. O homem de cerca de 60 anos estava acompanhado da parceira, que ficou ferida devido ao impacto e foi levada ao Hospital Fernández. A identidade das vítimas do acidente na Argentina ainda não foi divulgada.

De acordo com o jornal argentino Clarín, o acidente ocorreu por volta das 10h30, no cruzamento entre as avenidas Del Libertador e Alvear, em Recoleta, bairro nobre da capital argentina.

Uma mulher perdeu o controle do veículo, um Nissan Kicks, colidiu contra um semáforo e acabou em cima da calçada, onde o casal esperava para atravessar. Segundo o Clarín, a motorista era uma empresária gastronômica argentina.