Eduardo Paes planeja criação de Força Municipal de Segurança armada no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reempossado nesta quarta-feira, 1º, planeja criar uma Força Municipal de Segurança da Cidade, além de promover a "refundação" da Guarda Municipal, segundo dois de 46 decretos publicados hoje no Diário Oficial do Município que vão direcionar a administração carioca no início do quarto mandato do político à frente da cidade.

"Fica criado Grupo de Trabalho com o objetivo de empreender estudos, realizar análises e propor ações e projetos relacionados à criação da Força Municipal de Segurança da Cidade do Rio de Janeiro", diz o texto de decreto sobre o tema.

Em seu discurso de posse na Câmara dos Vereadores, Paes disse que a ideia é criar "uma força armada de atuação integrada e complementar às polícias". "Ainda que a possibilidade de atuação da Prefeitura no tema seja limitada, vamos buscar assumir mais responsabilidades com a missão de apoiar o Estado no combate ao crime e à violência", declarou.