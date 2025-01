Justiça barra posse de prefeito no Ceará que reclamou de 'preço' do voto

O inquérito sobre a suposta compra de votos apura um esquema que envolveria mais de 51 prefeituras, com a lavagem de dinheiro de emendas parlamentares. A investigação citou o deputado Júnior Elmano (ex-PL) e por isso o caso subiu para o Supremo Tribunal Federal. O processo está no gabinete do ministro Gilmar Mendes.

As provas colhidas pela Polícia Federal abasteceram uma ação de investigação judicial eleitoral que ao Ministério Público do Ceará moveu contra 'Bebeto' e seu vice, Bruno Juca Bandeira (PRD) - o qual também teve a posse suspensa. 'Bebeto' chegou a ser diplomado por procuração no último dia 14, sendo que seu filho que compareceu à cerimônia no Tribunal Regional Eleitoral para que o pai não fosse capturado pela PF.

Com a suspensão decretada pela Justiça Eleitoral, quem assumiu a Prefeitura de Choró nesta quarta, 1, interinamente, foi o vereador Paulo George Saraiva (PSB). 'Paulinho' citou a suspensão da posse do prefeito 'Bebeto do Choró' em cerimônia da Câmara dos Vereadores, transmitida pelas redes sociais. Ele chamou a vice-presidente da Casa a assumir a cerimônia - e seu assento - enquanto ia "tomar posse como prefeito interino".

A ação movida pela Promotoria Eleitoral contra 'Bebeto' e seu vice foi assinada pelo Promotor Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral do Ceará André Luis Tabosa de Oliveira no último dia 13. Ele atribui ao prefeito eleito e a Bandeira abuso de poder econômico não apenas quanto às eleições municipais em Choró, mas em outras cidades.

"O que se constata é a arrecadação de valores por meio de transferências de receitas de pessoas jurídicas sob o controle direto do promovido Carlos Alberto Queiroz Pereira e de sua irmã Cleidiane de Queiroz Pereira, utilizando-se de "laranjas", como forma de evitar a identificação direta de um grande esquema de captação ilícita de sufrágio, doações eleitorais irregulares, e ilícitos não eleitorais, com ramificações que ainda estão sob a investigação da Polícia Federal", escreveu o promotor.

Segundo o MP, as conversas interceptadas pela PF, com uma "variedade de pessoas beneficiadas e dos municípios atingidos", mostram a "complexidade da teia de interesses" do prefeito eleito e seus aliados "e o espectro de sua influência eleitoral, a compor a abrangência do abuso de poder econômico relacionado ao aspecto eleitoral".