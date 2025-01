Mega da Virada: 5 das 8 apostas vencedoras são de bolões; veja localidades

A Mega da Virada 2024, sorteada na noite desta terça-feira, 31, teve oito apostas vencedoras. Três delas foram registradas individualmente e as outras cinco, por meio de bolões. Os números sorteados no concurso 2.810 da Mega-Sena foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.

As apostas ganhadoras vão dividir o maior prêmio da história das Loterias Caixa, de R$ 635.486.165,38, e cada uma levará R$ 79.435.770,67. No caso dos bolões, esse valor é repartido de acordo com a quantidade de pessoas participantes.

Brasília e Curitiba tiveram duas apostas ganhadoras cada. As apostas individuais foram registradas na capital paranaense, em Nova Lima (MG) e em Tupã (SP).