Milton Leite, sobre Presidência da Câmara de SP: Ricardo Teixeira é melhor no momento

O vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) deve ser eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 1, segundo o atual presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil). "Eles fizeram um acordo prévio, está assinado. A bancada entendeu que nesse momento seria melhor o Ricardo mesmo. Haverá um rodízio internamente", afirmou Leite.

O indicado do partido de Leite, tido como mandachuva da política paulistana que optou por não concorrer a um novo mandato, foi um nome de consenso após meses de disputas internas.

Anteriormente, Rubinho Nunes (União Brasil) era o favorito para o cargo. No entanto, o parlamentar embarcou na campanha do candidato derrotado Pablo Marçal (PRTB), o que gerou um mal estar com o prefeito.