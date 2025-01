Nunes promete dar atenção às periferias de SP em discurso na cerimônia de início de mandato

Um pouco antes do discurso, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou um vídeo, que foi exibido no telão, para o emedebista. Ele não pôde comparecer, pois está de licença no exterior por motivos pessoais.

"Vocês contarão com o governo do Estado em todos os momentos. Seremos parceiros. Conte com a nossa equipe para continuarmos essa parceria que vem dando certo", afirmou Freitas.