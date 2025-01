'Arminhas' de gel levam jovens à emergência por lesões oculares; especialistas fazem alerta

- As bolinhas de gel têm cerca de 8 milímetros e são lançadas a distâncias entre cinco e dez metros, segundo o Exército. A reportagem encontrou fornecedores que prometem, no entanto, disparo até 30 metros e guiado por laser.

Além dos riscos à saúde, também há problemas de segurança pública. Em reportagem publicada em setembro, o capitão Felipe Neves, do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo, afirmou que esse tipo de brincadeira pode ensejar vários problemas, "desde acidente de trânsito, ferimentos e até um mal-entendido", disse.

Quem vê os grupos com o equipamento pode pensar que é um arrastão, por exemplo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) reforça que o equipamento pode ser confundido com arma de fogo. E, segundo o Estatuto do Desarmamento, a fabricação e comercialização de réplicas e objetos que podem ser confundidos com armas de fogo são proibidas, assim como a utilização do objeto em confrontos e como meio de ameaças.

Já para o Exército, responsável pela política de desarmamento do País, elas "não se assemelham a arma de fogo, réplica ou simulacro e, dadas as definições dispostas na legislação em vigor, os lançadores de gel não se enquadram como Produto Controlado pelo Exército, portanto fogem às atribuições regulatórias deste órgão técnico normativo."

O que fazer em caso de acidentes

Maccord orienta que, se uma criança ou um adolescente for atingido no olho pelas bolinhas de gel, as primeiras medidas devem ser: