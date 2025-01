Inmet: semana terá chuvas volumosas no Centro-Oeste e Sudeste; no sul, chuvas serão escassas

No Centro-Oeste, prevê o Inmet, a umidade favorece a persistência de áreas de instabilidade, que devem provocar chuvas ao longo da semana em Goiás e em Mato Grosso do Sul, concentradas no norte do Estado. "Estão previstos acumulados acima de 80 milímetros em áreas do centro-leste de Mato Grosso e de Goiás, podendo atingir 150 milímetros em algumas localidades", observou o Inmet.

No Sudeste, a previsão do Inmet é de chuvas acima de 40 milímetros em áreas do centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, podendo ultrapassar 100 milímetros em algumas áreas. Em São Paulo e no sul de Minas Gerais, os acumulados de chuva deverão ficar abaixo de 20 milímetros.

Na Região Sul, a semana terá tempo firme predominante em quase toda a região, com chuvas concentradas no leste do Paraná e de Santa Catarina, abaixo de 60 milímetros. Nas demais áreas, as precipitações deverão ficar abaixo de 10 milímetros.