Síndrome de lobisomem: jovem entra para o Guinness por ter o rosto mais peludo

Apesar de lidar ocasionalmente com comentários maldosos, ele afirmou que a maioria das pessoas o trata com respeito. A quem sugere que ele remova os pelos do rosto, sua resposta é simples: ele gosta da própria aparência e não pretende mudá-la.

Patidar ainda viajou para Milão, na Itália, para participar do programa de TV Lo Show dei Record, onde passou por uma avaliação detalhada para confirmar seu recorde. A medição foi feita por um tricologista, profissional dedicado às questões capilares, que analisou pequenas áreas raspadas do rosto para calcular a densidade capilar. Ao receber a confirmação do recorde, ele comemorou: "Estou sem palavras, muito feliz com esse reconhecimento."

Além do título no Guinness, o jovem também se destaca nas redes sociais, onde compartilha sua rotina com milhares de seguidores. No Instagram, ele acumula mais de 265 mil seguidores, enquanto seu canal no YouTube já ultrapassa 108 mil inscritos.