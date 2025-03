Balsas Santos-Guarujá, São Sebastião-Ilhabela e mais; entenda projeto de privatização

O governo de São Paulo enviou um projeto de lei que autoriza a privatização das balsas do Estado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Segundo a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), a concessão patrocinada (PPP) permitirá investimentos de R$ 1 bilhão ao longo do contrato de 20 anos.

Com leilão previsto para o segundo trimestre de 2025, a iniciativa faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP). A concessão englobará a operação, manutenção e gestão de 14 linhas aquaviárias, distribuídas em diferentes regiões.

A política tarifária atual deve ser mantida, sem aumento nos valores cobrados e sem alteração nas gratuidades existentes, de acordo com o governo. A gestão Tarcísio afirma que custeará 80% da remuneração da futura concessionária, conforme prevê a legislação federal.