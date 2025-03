Dino vota para manter condenação de ex-prefeito bolsonarista, que tenta se cacifar para 2026

A aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro se estreitou após a chegada do político fluminense ao Palácio do Planalto, em 2018. Washington Reis se aproximou do presidente com a ajuda do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de quem o ex-prefeito é próximo. Mas a relação entre os dois é mais antiga. Em dezembro de 2018, com Bolsonaro eleito, Washington deu o nome do pai do ex-presidente, Percy Geraldo Bolsonaro, a uma escola militar na cidade.

Flávio foi um dos articuladores da aliança entre Reis e Castro para as eleições de 2022. Para o filho do ex-presidente, Reis era um dos nomes que fortaleceria o palanque de Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Como Castro cumpre o segundo mandato no governo do Estado, o caminho para um candidato da direita apoiado por Bolsonaro está aberto. Reis busca se cacifar como o nome do clã Bolsonaro para suceder Castro.