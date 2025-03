Ministra Anielle Franco reclama de jurados e de rebaixamento de escola na qual desfilou

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou nesta sexta-feira, 7, o rebaixamento da Unidos de Padre Miguel. A escola de samba do Rio de Janeiro recebeu uma penalização após os jurados considerarem que houve "excesso de termos Iorubá" no enredo.

Anielle, que desfilou pela escola, declarou seu orgulho em participar da homenagem a Iyá Nassô e ao Terreiro da Casa Branca, destacando que a agremiação merece apoio e solidariedade. Para a ministra, a justificativa utilizada na avaliação das notas é "inaceitável" e ignora a importância histórica e cultural do Iorubá no Brasil.

"O Iorubá também formou a nossa própria língua no Brasil e é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro desde 2018. Esse tipo de argumento e justificativa não são pertinentes. O carnaval é uma expressão da nossa cultura e herança africana", escreveu a ministra em uma publicação no X (antigo Twitter).