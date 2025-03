Defesa Civil de SP alerta para risco de temporais em todo o Estado a partir de domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de temporais em todo o Estado entre domingo, 9, e terça-feira, 11. As chuvas podem ter intensidade moderada a alta. A orientação é evitar áreas de risco e procurar abrigo e lugares seguros durante as tempestades.

De acordo com o alerta, há risco alto de temporal nas seguintes regiões: Região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília.

A Defesa Civil alertou ainda para risco moderado de temporal nas cidades a seguir: Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.