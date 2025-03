Homem é baleado dentro de padaria em Pinheiros; é o segundo caso no bairro em 2 dias

Um homem de 41 anos teve o seu celular levado pelos criminosos e relatou à polícia que estava no estabelecimento quando foi abordado por um homem armado que anunciou o assalto e tomou o seu celular.

Posteriormente, um segundo suspeito teria entrado em luta corporal com o homem de 55 anos e efetuado o disparo de arma de fogo contra ele. Os suspeitos - não há especificação de quantos eram, no total - fugiram em seguida.

No perfil do Instagram da Fazemos Pão, clientes e moradores de Pinheiros reclamam da violência no bairro e prestam apoio à equipe da padaria. "Melhor padaria do mundo! Que a insegurança de Pinheiros e de SP não tire o brilho de vocês", escreveu uma mulher nos comentários de uma publicação.

A reportagem procurou a empresa, mas ainda não recebeu retorno. Também buscou o Hospital das Clínicas para saber o estado de saúde das vítimas desta sexta, 7, e da quinta-feira, 6, mas não teve resposta.

Ambos os casos desta semana foram registrados como tentativa de latrocínio pelo 14º DP, de Pinheiros, que realiza diligências para identificar e prender os criminosos.

Como mostrou o Estadão, dados da SSP indicam que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros em relação ao mesmo mês no ano passado.