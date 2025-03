Humberto Costa assume PT e diz que prioridade é reeleger Lula

Gleisi destacou, ainda, a importância dos partidos aliados na base de sustentação do governo no Congresso. Quando estava no comando do PT, ela fazia muitas críticas ao Centrão, principalmente por causa da "influência desmedida" desse bloco sobre o Palácio do Planalto, e sempre foi considerada radical.

Gratidão

Gleisi recebeu uma placa de agradecimento dos colegas. "Sob sua firme e corajosa condução, o PT seguiu forte na luta pelos direitos do povo brasileiro, na defesa da soberania nacional e na construção de um País mais justo e igualitário", escreveram representantes de Secretarias do partido.

Humberto convocará o Diretório Nacional em até 60 dias. É uma exigência do estatuto, em caso de renúncia ou licença do presidente, para oficializar o nome do substituto. No dia 6 de julho, o PT promoverá eleições diretas para renovar sua direção em todo o País.

A exemplo de Lula, que enfrenta o pior período de todos os seus mandatos, o PT vive uma crise, dividido em várias alas que não se entendem sobre os rumos do partido e do governo. Como mostrou o Estadão, há os que pregam uma guinada à esquerda e outros que defendem a necessidade de diálogo com todos os setores para pôr fim à polarização no País.

O ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva é o favorito de Lula para comandar o PT a partir de julho, mas sua candidatura tem enfrentado resistências em seu próprio grupo político justamente por ele propor mais diálogo e menos enfrentamento. Com o racha, uma ala do PT quer agora que Humberto entre na disputa com Edinho, em julho, mas, até o momento, ele não manifestou interesse nesse duelo.