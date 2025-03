Lula lista ações do governo em alusão ao dia Internacional das mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva listou neste sábado uma série de ações do governo em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Em publicação nas redes sociais, Lula cita a Lei de Igualdade Salarial e a criação do Ministério das Mulheres.

A última pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em fevereiro, aponta que 24% dos eleitores brasileiros classificam o atual governo como ótimo ou bom, com queda da aprovação entre as mulheres. Cerca de 38% do eleitorado feminino classificava o governo positivamente no fim de 2024. No levantamento mais recente, essa parcela é também de 24%.

Na publicação de hoje, o presidente cita que a segurança pública - pauta de influência no debate público e na popularidade de governos - passou a dedicar "um eixo exclusivo para a proteção da vida das mulheres".