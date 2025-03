Papa responde bem à terapia para pneumonia e apresenta melhora gradual e leve, diz Vaticano

O Papa Francisco está respondendo "bem" à terapia para pneumonia dupla e apresentou uma "melhora gradual e leve" nos últimos dias, informou o Vaticano neste sábado, 8. Mas, como precaução, os médicos decidiram manter o prognóstico em sigilo.

Francisco permaneceu estável, sem febre e com bons níveis de oxigênio no sangue, relataram os médicos em comunicado do Vaticano.

Ele trabalhou e descansou durante o dia, acrescentaram os profissionais. Fonte: Associated Press