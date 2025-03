Avião monomotor cai em Itanhaém, perto de aldeia indígena; um homem morreu e outro ficou ferido

Um avião monomotor caiu às 17h55 da tarde deste domingo, 9, na Rua Mogi das Cruzes, na praia de Gaivota, em Itanhaém, litoral sul paulista. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, há ao menos duas vítimas do sexo masculino e uma delas morreu. A aeronave fazia o chamado voo de instrução, ou seja, um treinamento.

Uma outra pessoa que estava dentro do avião foi removida pela equipe de Bombeiros e da Defesa Civil e encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional de Itanhaém.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham para remover vítima que está presa às ferragens da aeronave.