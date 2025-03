Dona de loja é morta a tiros em São Bernardo do Campo

Uma lojista de 28 anos foi morta a tiros na sexta-feira, 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um homem em uma moto efetuou os disparos contra a vítima - não há informações, até o momento, de quantos disparos foram - e fugiu. Não houve registro de tentativa de assalto.

Conforme publicações de familiares e amigos nas redes sociais, a vítima seria Priscila do Amaral e ela estaria em sua loja quando o crime aconteceu.

A mulher chegou a ser socorrida ao Hospital de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos.