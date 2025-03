Fachada de casarão desaba no centro do Rio

Parte de um casarão localizado na avenida Mem de Sá, principal via da Lapa, região central do Rio, desabou na noite do sábado, 8. Não houve vítimas.

O casarão fica próximo à Cruz Vermelha, ponto de referência na região localizado a menos de um quilômetro da Praça da Apoteose, no sambódromo do Rio, onde foi realizado o desfile das escolas de samba campeãs no desfile deste ano.

Imagens feitas por moradores logo após o desabamento e que circulam nas redes sociais mostram a extensão dos danos. É possível ver o imóvel destruído e os entulhos sobre a calçada da avenida.