Internado, papa divulga mensagem agradecendo profissionais de saúde

"Irmãos e irmãs, durante minha prolongada hospitalização aqui, eu também experimentei a consideração do serviço e a ternura do cuidado, em particular dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", diz a mensagem.

"E enquanto estou aqui, penso em muitas pessoas que de várias maneiras estão próximas dos doentes, e que são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disto, do 'milagre da ternura' que acompanha aqueles que estão na adversidade, trazendo um pouco de luz à noite da dor", escreveu o papa.

Em sua ausência, as operações cotidianas do Vaticano continuaram junto com as celebrações de seu Ano Santo, o Jubileu que acontece uma vez a cada quarto de século e que traz milhões de peregrinos a Roma.

No domingo, o cardeal canadense Michael Czerny, que é próximo de Francisco, celebrou a Missa do Ano Santo para voluntários que Francisco deveria ter celebrado.