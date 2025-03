Após onda de calor, frente fria chega a SP e outras regiões do País; veja quando

Conforme a Meteoblue, entre 13 e 19 de março, a máxima deve oscilar entre 24ºC e 26ºC. Depois desse período, as temperaturas começam a subir novamente.

Expectativa de chuva para Rio de Janeiro e Minas Gerais

O deslocamento da frente fria pelo litoral de São Paulo também terá impacto em outras áreas da região Sudeste do País.

Além do Estado paulista, o fenômeno aumenta as condições para chuva no Estado do Rio de Janeiro e também em áreas do centro-sul de Minas Gerais. "Esta frente fria não tem força para influenciar o Espírito Santo ou áreas no leste norte de Minas Gerais", afirma a Climatempo.

Durante a segunda-feira, principalmente à tarde e à noite, a Climatempo também alerta para o risco de temporais no Estado de São Paulo, região onde estão o Vale do Ribeira e o litoral sul paulista.

Nesse domingo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para o risco de temporais em todo o Estado pelo menos até terça-feira, 11. As chuvas podem ter intensidade moderada a alta. A orientação é evitar áreas de risco e procurar abrigo e lugares seguros durante as tempestades.