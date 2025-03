Atores são baleados após serem confundidos com criminosos na Bahia

Dois atores amadores foram baleados enquanto gravavam uma websérie no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, na tarde do último domingo, 9. Os jovens, que estavam em um grupo de 10 homens, portavam simulacros de armas usadas em cena quando foram atingidos na Rua São Domingos, uma região residencial. As vítimas estão internadas no Hospital Geral do Estado.

A dupla atingida pelos tiros faz parte do grupo Fatos de Favela, que organiza uma série homônima publicada nas redes sociais desde 2019. Os episódios reproduzem histórias sobre criminalidade em favelas de Salvador. Nas gravações, os criadores de conteúdo - em sua maioria moradores do bairro de Cosme de Farias - portam réplicas de armas.

Poucas horas antes da gravação em que dois jovens foram atingidos por disparos policiais, o perfil no Instagram do Fatos de Favela publicou um vídeo em que quatro homens sobem uma escada com réplicas de armas nas mãos. A Polícia Militar da Bahia (PM) informou, em nota, que a ocorrência começou quando policiais avistaram "10 pessoas portando supostas armas de fogo" enquanto prestavam apoio a um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).