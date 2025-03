BRDE aprova financiamento de R$ 72,7 milhões para Cotrijal

São Paulo, 10/3 - O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) aprovou financiamento de R$ 72,7 milhões para a Cotrijal, segundo nota divulgada nesta segunda-feira, na abertura da Expodireto, em Não-Me-Toque (RS). Parte dos recursos será usada na ampliação e modernização de seis unidades de armazenagem de grãos nos municípios de Soledade, Pantano Grande, Vila Maria, Barros Cassal, Rio Pardo e Candelária/Pinheiro.O BRDE afirmou que a operação visa apoiar os associados da cooperativa após os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. "Apoiar o sistema cooperativo, em especial diante de momentos desafiadores como o que estamos passando no nosso Estado, significa chegar a milhares de pequenos produtores, multiplicando nossa presença nas mais diferentes regiões", disse o diretor-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior, em comunicado.O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, destacou a parceria de longo prazo com o BRDE. "O banco sempre tem uma resposta rápida para nossos projetos. Com essa nova operação, podemos auxiliar nossos associados", afirmou.A Cotrijal, maior cooperativa agroindustrial do Rio Grande do Sul, fechou 2024 com faturamento de R$ 4,8 bilhões. Nos últimos dois anos, obteve R$ 162 milhões em financiamentos com o BRDE para ampliação da armazenagem e investimentos em energia solar.