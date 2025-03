Cantor Leonardo e empresário são processados por venda de terrenos no MT de R$ 48 milhões

Os compradores afirmam ainda que, ao invés de escrituras, receberam cotas de participação nas empresas responsáveis pelo loteamento, o que dificulta eventual devolução dos valores pagos. Eles apontam que se sentiram influenciados para adquirir os imóveis pelas propagandas veiculadas com falas e mensagens do cantor Leonardo, do qual se dizem admiradores.

A AGX entrou com recurso de agravo contra a decisão que determinou a averbação da sentença nas matrículas dos imóveis, mas o Tribunal de Justiça do Mato Grosso julgou o recurso improcedente.

Na decisão, o juiz considerou existirem indícios suficientes para questionar a legalidade das vendas e alertou sobre os riscos financeiros para os consumidores. Para o magistrado, a intervenção judicial se fez necessária para evitar prejuízos milionários aos adquirentes.

Garoto propaganda

Devido aos recursos, as ações ainda não tiveram julgamento final. Por meio de sua assessoria, o cantor alegou que atuou apenas como garoto-propaganda do empreendimento, assim como costuma participar de outras campanhas publicitárias. Ele nega qualquer participação societária no empreendimento ou nas empresas incorporadoras.

A AGX diz que o projeto do residencial Munique Smart Life não envolve a venda de lotes, mas somente a captação de investidores por meio de cotas dentro de uma sociedade com estrutura jurídica devidamente regularizada e conforme a legislação. Ainda segundo a empresa, o residencial segue em desenvolvimento e eventuais questionamentos jurídicos estão sendo tratados no devido foro competente.