CNI: Empresas brasileiras e estrangeiras vão elaborar recomendações para tratativas na COP30

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e outros representantes do setor produtivo lançaram nesta segunda-feira, 10, a "Sustainable Business COP30", ou SB COP, que reunirá instituições e empresas brasileiras e estrangeiras. A ideia é que o grupo possa contribuir com recomendações para líderes governamentais durante as negociações da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025.

"A grande parte dos compromissos de descarbonização são de responsabilidade do setor produtivo. Como é que vamos interagir de forma contributiva nesse processo? Caso contrário, vamos só ficar traçando metas, sem atingi-las", declarou o presidente da CNI, Ricardo Alban

Além de contribuições do setor produtivo para as negociações climáticas, é meta deste grupo a formalização de compromissos do setor privado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). A CNI menciona ainda o desenvolvimento de iniciativas "voltadas à ação para avançar em uma agenda climática positiva".