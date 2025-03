Contradição de suspeito motivou prisão por morte de adolescente em Cajamar

Os investigadores afirmam ainda que o suspeito pode ter envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A suspeita se apoia na forma como o corpo da jovem foi encontrado, com cabelos raspados, sinais de tortura e parcialmente esquartejado.

Vitória trabalhava como operadora de caixa em um restaurante de shopping, no centro de Cajamar. O pai costumava buscá-la no ponto de ônibus na saída do trabalho. No dia 26 de fevereiro, o carro da família estava quebrado e, por isso, ela fez sozinha o trajeto.

No caminho, enviou mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo em duas situações diferentes. Na primeira, ela desconfiava de um grupo de homens no ponto de ônibus. Depois, quando eles embarcaram no coletivo, que tinha como destino o bairro Ponunduva, região de chácaras onde ela morava.

Segundo o motorista do coletivo, Vitória desceu sozinha no ponto. Logo depois, parou de responder às mensagens e desapareceu.

O corpo da adolescente foi encontrado na quarta-feira, 5, nu e em decomposição, com diversas marcas de violência. Ele foi localizado em uma trilha em uma região de mata do bairro de Ponunduva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.