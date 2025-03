EUA: departamento de Justiça abre investigação sobre aumento dos preços dos ovos

Nova York, 10 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o aumento dos preços de ovos no país. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a investigação tem como objetivo descobrir, entre outras coisas, se grandes produtores conspiraram para elevar os preços ou restringir a oferta.Os preços dobraram no último ano e, às vezes, não há ovos nas prateleiras dos supermercados. Varejistas dizem que os ovos estão entre os principais responsáveis pela inflação de alimentos nos últimos meses. O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu reduzir a inflação assim que assumisse o cargo.A investigação do departamento ainda está em estágio inicial e pode não resultar em nenhuma ação formal. Não se sabe se a investigação está sendo conduzida por autoridades civis ou criminais. Uma porta-voz do Departamento de Justiça não quis comentar o assunto.A United Egg Producers, uma associação comercial do setor, afirmou que os produtores de ovos estão "fazendo o possível para combater esse surto mortal de gripe aviária".A indústria de ovos, varejistas e analistas atribuíram os altos preços dos ovos ao pior surto de gripe aviária da história dos EUA. Segundo o Departamento de Agricultura (USDA), o surto resultou na morte de mais de 150 milhões de frangos, perus e galinhas poedeiras desde 2022.Fonte: Dow Jones Newswires.