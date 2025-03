Frente fria chega a SP; Veja previsão para os próximos dias

Esta semana será de calor e chuvas isoladas no Estado de São Paulo, segundo prevê a Defesa Civil estadual. A frente fria que atuaria sobre o Estado ao longo da semana perdeu força, reduzindo a instabilidade na maior parte do território. Modelos meteorológicos que antes indicavam temporais com ventos de até 80 km/h mudaram na noite de domingo, 9. Mas, ainda assim devem ocorrer pancadas de chuva isoladas, em todas as regiões do Estado.

Na tarde e no início da noite desta segunda-feira, 10, houve tempestade na região do Vale do Paraíba. Em outros municípios do Estado também choveu, mas de forma menos intensa. Até as 19h30 não havia registro de desabrigados ou mortos.

Na terça-feira, 11, o sistema que provocou essas chuvas vai se afastar do Estado, mas a atmosfera ainda estará favorável à formação de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil do Estado.