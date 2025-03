'Golpe da maquininha': jovem toma equipamento da mão de suspeito e estorna valor

"Advinha quem levou golpe do entregador e achou uma ótima ideia pegar a maquininha dele", escreveu Lucca na rede social. "E pasmem, foi a melhor coisa que eu fiz porque consegui estornar a compra pela própria maquininha dele."

"Ele teve a pachorra de dizer que deu não autorizada e no meu celular assim, ó: dois mil reais", disse o jovem. A reportagem entrou em contato com Lucca, mas não recebeu retorno até o momento.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirma que a Polícia Militar chegou a receber um chamado para atender à ocorrência e compareceu ao local, mas não localizou o solicitante.

"A vítima, um homem de 22 anos, registrou os fatos pela Delegacia Eletrônica. Segundo ele, após solicitar o conserto de um interfone por uma plataforma on-line, um motoboy compareceu ao seu endereço e, ao aproximar seu cartão da máquina para efetuar o pagamento do produto, percebeu que havia sido debitado de sua conta um valor maior que o combinado", diz a pasta.

"Ele tomou o objeto da mão do motoboy, que fugiu. O caso foi registrado como estelionato e a vítima orientada quanto ao prazo de seis meses para ofertar a representação criminal para que o inquérito seja instaurado e a investigação prossiga."

De acordo com as publicações do jovem no Twitter, além de registrar boletim de ocorrência, ele também informou os dados do suspeito à PagSeguro, marca da maquininha, para "bloquearem a conta dele e analisarem outros possíveis golpes que fizeram com ela (a maquininha)".