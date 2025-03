Incêndio em abrigo deixa quatro pessoas mortas no interior de SP; homem é preso em flagrante

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após atear fogo no abrigo, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

De acordo com a pasta, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Corpo de Bombeiros que combatia as chamas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu o indiciado ateando fogo em um sofá e fugindo em seguida.

"O caso foi registrado como incêndio, homicídio e tentativa de homicídio na CPJ de São José dos Campos, que solicitou perícia ao local", disse a SSP.