Polícia Civil de SP faz megaoperação no Estado contra receptadores de celulares roubados

Os smartphones encontrados devem ser devolvidos aos donos por meio da identificação do IMEI do aparelho. A Polícia Civil afirma que entrará em contato com as vítimas.

A SSP diz que, só na capital paulista, 476 policiais do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que se reuniram nesta manhã na Praça da República, no centro, para dar início aos trabalhos. Outros 381 se reuniram na região metropolitana e os demais estão divididos nas sedes dos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior.

A pasta de segurança afirma que, em janeiro deste ano, durante a primeira e a segunda fases da Operação Big Mobile, as equipes "conseguiram recuperar mais de 16 mil celulares sem procedência na capital paulista e na Baixada Santista". Também ressalta que, "em 2024, a Polícia Civil recuperou mais de 39 mil celulares, sendo que quase 36 mil foram devolvidos aos donos".

O delegado-geral de Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, ressaltou a importância do registro de boletim de ocorrência com o endereço de última localização do aparelho para esse tipo de operação. "São informações essenciais para que a gente possa entrar nesses lugares e fazer a fiscalização", afirmou.