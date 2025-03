Policiais fantasiados de 'Liga da Justiça' prendem ladrões de celular em bloco em SP

Policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, fantasiados de super-heróis da Liga da Justiça se infiltraram entre foliões em blocos de rua e prenderam dois homens, ambos de 27 anos. A ação ocorreu na tarde desse domingo, 9, na Rua da Consolação, centro da capital paulista, no fim de semana de pós-carnaval.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais civis estavam em diligências na Operação Carnaval, quando suspeitaram de um dos homens, que estava com as mãos no bolso e transitando rapidamente entre os foliões.

"Os agentes abordaram o homem e encontraram com ele cinco celulares subtraídos, dos quais dois estavam desbloqueados. As vítimas foram notificadas e reconheceram o homem como o assaltante", disse a SSP.